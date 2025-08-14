Conclusa la rimozione dei rifiuti dal torrente Rovigo

A cinque mesi dalla frana di rifiuti che aveva invaso l’alveo del torrente Rovigo, si è conclusa la fase principale di rimozione e stabilizzazione delle sponde a Palazzuolo sul Senio, nell’Alto Mugello. Il Consorzio di bonifica Medio Valdarno segnala che gli ultimi sacchi saranno rimossi a settembre con un volo di elicottero, ma l’emergenza ambientale è ormai superata. I rifiuti, abbandonati dagli anni ’70, sono stati rimossi grazie a un intervento massivo che ha riportato il torrente quasi al suo stato naturale, in tempo per le passeggiate di Ferragosto.

