Conclusa la rimozione dei rifiuti dal torrente Rovigo

Attualità Palazzuolo sul Senio
Condividi su:
Leggi su mobile

A cinque mesi dalla frana di rifiuti che aveva invaso l’alveo del torrente Rovigo, si è conclusa la fase principale di rimozione e stabilizzazione delle sponde a Palazzuolo sul Senio, nell’Alto Mugello. Il Consorzio di bonifica Medio Valdarno segnala che gli ultimi sacchi saranno rimossi a settembre con un volo di elicottero, ma l’emergenza ambientale è ormai superata. I rifiuti, abbandonati dagli anni ’70, sono stati rimossi grazie a un intervento massivo che ha riportato il torrente quasi al suo stato naturale, in tempo per le passeggiate di Ferragosto.

Notizie correlate

Firenze
Attualità
23 Luglio 2025

Ecomafie, crescono i reati in Toscana. Numeri non positivi dal Livornese

In Italia cresce senza sosta l’attacco delle ecomafie all’ambiente e la piaga della corruzione che non risparmia la nostra regione. La Toscana registra un aumento degli illeciti penali, cresciuti in [...]

Firenze
Attualità
16 Luglio 2025

Ondata di maltempo di marzo, Metrocittà Firenze approva 7,8 milioni di spese

Approvate all’unanimità dal Consiglio della Città Metropolitana le spese di oltre 7 milioni e 780 mila euro dovute agli effetti dell’emergenza meteo di metà marzo in Mugello, Valdisieve e Valdarno. [...]

Palazzuolo sul Senio
Attualità
7 Luglio 2025

Puliamo il Mondo: oltre 100 quintali di rifiuti rimossi da 120 volontari sui fiumi Rovigo e Santerno

Circa 100 quintali di rifiuti contenuti in 225 sacchi (il 95% è composto da plastica sporca) sono stati rimossi durante l’edizione speciale di Puliamo il mondo, tenutasi sabato 5 luglio, [...]



Tutte le notizie di Palazzuolo sul Senio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina