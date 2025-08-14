Controlli sul lavoro nel Pisano: 4 denunciati e un’attività sospesa

Cronaca Volterra
Condividi su:
Leggi su mobile

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pisa, in collaborazione con i comandi territoriali, hanno condotto tra il 4 e il 5 agosto controlli mirati al contrasto del lavoro irregolare e del caporalato, denunciando quattro persone e sospendendo un’attività imprenditoriale.

A Volterra, i militari hanno denunciato il legale rappresentante di un’azienda di disinfestazione e giardinaggio per aver impiegato un lavoratore “in nero”, pari al 50% della forza lavoro presente. L’attività è stata immediatamente sospesa e l’imprenditore è stato deferito per violazioni al Testo Unico sull’immigrazione e alle normative sul lavoro. Durante la stessa ispezione, un’amministratrice di un’azienda agrituristica è stata denunciata per non aver garantito la formazione obbligatoria ai dipendenti. Le sanzioni complessive per le violazioni riscontrate ammontano a 9.030 euro.

A Palaia, due amministratori di aziende agricole sono stati denunciati per omissione del Documento di Valutazione dei Rischi e per aver installato impianti di videosorveglianza senza la necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Le ammende totali in questa località ammontano a 3.050 euro.

A Santa Luce i Carabinieri hanno denunciato l’amministratrice di una società agricola per violazioni specifiche del settore, con sanzioni pari a 387,25 euro.

I controlli rientrano in un più ampio piano di contrasto allo sfruttamento del lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza e alla regolarità contrattuale dei lavoratori.

Notizie correlate

Volterra
Cronaca
29 Luglio 2025

Cucciola di pastore tedesco abbandonata senza cibo né acqua, tre persone denunciate

Una femmina di pastore tedesco, poco più che cucciola, è stata trovata abbandonata da giorni in una casa disabitata, senza cibo né acqua. Il grave episodio è avvenuto nel territorio [...]

Pisa
Cronaca
20 Luglio 2025

Guida in stato di ebbrezza, raffica di denunce nel Pisano: 10 persone nei guai

Nonostante il caldo torrido di metà luglio, i carabinieri del Comando Provinciale di Pisa non hanno abbassato la guardia. Al contrario, hanno intensificato i controlli sulle strade, in particolare lungo [...]

Pisa
Cronaca
11 Luglio 2025

In congedo parentale, professore in realtà lavorava come imprenditore in Medio Oriente

Un professore era in congedo parentale, stando alla scuola, ma si è scoperto che era al lavoro in Medio Oriente come imprenditore. La guardia di finanza è intervenuta in Val [...]



Tutte le notizie di Volterra

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina