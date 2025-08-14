Controlli sul lavoro nel Pisano: 4 denunciati e un’attività sospesa

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Pisa, in collaborazione con i comandi territoriali, hanno condotto tra il 4 e il 5 agosto controlli mirati al contrasto del lavoro irregolare e del caporalato, denunciando quattro persone e sospendendo un’attività imprenditoriale.

A Volterra, i militari hanno denunciato il legale rappresentante di un’azienda di disinfestazione e giardinaggio per aver impiegato un lavoratore “in nero”, pari al 50% della forza lavoro presente. L’attività è stata immediatamente sospesa e l’imprenditore è stato deferito per violazioni al Testo Unico sull’immigrazione e alle normative sul lavoro. Durante la stessa ispezione, un’amministratrice di un’azienda agrituristica è stata denunciata per non aver garantito la formazione obbligatoria ai dipendenti. Le sanzioni complessive per le violazioni riscontrate ammontano a 9.030 euro.

A Palaia, due amministratori di aziende agricole sono stati denunciati per omissione del Documento di Valutazione dei Rischi e per aver installato impianti di videosorveglianza senza la necessaria autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Le ammende totali in questa località ammontano a 3.050 euro.

A Santa Luce i Carabinieri hanno denunciato l’amministratrice di una società agricola per violazioni specifiche del settore, con sanzioni pari a 387,25 euro.

I controlli rientrano in un più ampio piano di contrasto allo sfruttamento del lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza e alla regolarità contrattuale dei lavoratori.

