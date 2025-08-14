Donna trovata morta in un parcheggio a Viareggio

Una donna di 65 anni è stata trovata morta questa mattina in un parco di Viareggio, in via Comparini. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di cause naturali. La donna viveva da alcuni mesi in auto insieme al marito, che ha dato l’allarme intorno alle 5. I soccorsi sono stati inutili. Sul posto sono intervenuti sanitari, carabinieri e la scientifica.
