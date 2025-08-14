Due alloggi comunali occupati a Fucecchio: FI denuncia ritardi nello sgombero

"Due immobili di proprietà comunale, con gravi pregiudizi per la sicurezza, occupati all'insaputa dell'amministrazione, nonostante il pericolo imminente, occorrono quasi quattro mesi per emettere un'ordinanza di sgombero. Perché?". È la denuncia di Forza Italia a Fucecchio che ha presentato richiesta di accesso agli atti per chiarire ritardi e responsabilità.

Ecco la nota:

Sull'occupazione abusiva di due alloggi comunali a Fucecchio e relative ordinanze di sgombero, Forza Italia vuole che sia fatta chiarezza. Questa mattina ho presentato agli uffici comunali, in qualità di consigliere comunale, una richiesta di accesso agli atti per avere copia dei due verbali di sopralluogo della polizia locale dell'Unione dei Comuni e delle due relazioni del dirigente del settore propedeutiche all'emissione delle ordinanze.

Ci domandiamo, e la stessa domanda se la pongono i cittadini, come sia possibile che, a fronte di un verbale di sopralluogo della polizia locale ricevuto il 23 aprile, l'ordinanza conseguente sia stata emessa a distanza di oltre tre mesi, in un contesto in cui la permanenza di persone nei due alloggi rappresentava, come riportato nel testo dell'ordinanza, una situazione di pericolo di cedimenti strutturali e perdita dei requisiti di abitabilità. Non aver agito tempestivamente di fronte a un'occupazione abusiva di due alloggi pubblici ha determinato la continuazione di un illecito di rilevanza penale a carico degli occupanti.

Preoccupa anche il fatto che questi immobili, soggetti a lavori di ristrutturazione urgenti finanziati con fondi del PNRR, ad oggi non avessero già un programma lavori da eseguire o addirittura in corso, lavori che devono essere completati entro marzo 2026, come riportato nell'ordinanza: “...lavori di ristrutturazione urgenti per il ripristino delle condizioni originarie di sicurezza, peraltro finanziati dai fondi del PNRR, che prevedono tempi ristretti per la loro realizzazione, e che pertanto occorre liberarlo da persone e cose con immediatezza, senza indugio;” a riprova che questa amministrazione “naviga a vista” e non ha ben chiaro il da fare.

Ci chiediamo anche se l'amministrazione comunale intenda avvalersi delle nuove norme varate dal Parlamento inerenti le occupazioni abusive di immobili. Con un’ulteriore richiesta che presenteremo a breve vogliamo conoscere anche chi ha pagato le utenze domestiche di questi alloggi e come sia possibile che l'amministrazione comunale non avesse saputo della presenza di “estranei in casa”, e chi pagherà le spese necessarie per lo sgombero.

La cosa che invece sappiamo è che, a distanza di un anno dal suo insediamento, sindaco e assessori siano convinti, come i predecessori, che il loro compito sia tagliare nastri e presenziare agli eventi, mentre i cittadini forse li hanno scelti per avere risposte sulle problematiche di una città in netto regresso, avvolta nell'incuria e nel degrado in ogni suo spazio pubblico.



FI – Fucecchio, Il Capogruppo Simone Testai