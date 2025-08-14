Fermato con marijuana, 45enne arrestato a Firenze

La polizia di Firenze ha arrestato un cittadino etiope di 45 anni per possesso di marijuana. L'uomo, alla vista della polizia, si è mostrato agitato. Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione personale e del veicolo, rinvenendo marijuana. Successivamente, una perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altra droga e di quasi 3 mila euro in contanti, oltre a dollari americani.

Il 45enne, già noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio nazionale, è stato portato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima. La sua responsabilità sarà valutata nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.