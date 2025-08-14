Ferragosto ai Renai, il 'mare' di Firenze: a Signa una vera e propria "spiaggia metropolitana"

Per chi cerca un po' di refrigerio dalla calura e intrattenimento, c'è una spiaggia a pochi minuti dalla città di Firenze, raggiungibile anche in bici. Anche a Ferragosto infatti, Signa diventa la spiaggia metropolitana, collegata a Firenze dalla pista ciclabile che parte dalle Cascine.

Il parco chiude alle due di notte, non mancano le serate danzanti, gli aperitivi a bordo vasca in piscina e le cene sulla fresca terrazza in riva al lago. Per il bagno ci sono la spiaggetta in sabbia naturale con accesso al lago (per prenotazioni 055 0935095), e la piscina semiolimpionica (Tel. 347/8523553 ). Il ristorante Chiringuito è curato dal gruppo Cartabianca insieme alla balneazione nel lotto uno del parco (055 0935095).

Per andare sul classico, l’ormai tradizionale parco di giochi gonfiabili è pronto ad accogliere i bambini (340/9932600), così come il minigolf Sottocosta (393/3376826) è aperto e pronto a ospitare adulti e non per interminabili sfide all’ultima buca. Già in funzione nel lotto zero la gelateria Frigus (349/7558784); i campi da foot volley e beach volley (327/3918891), la parete d’arrampicata gestita dal gruppo Trekking di Signa (347/7064167). «A Ferragosto – dicono il presidente e l’amministratore delegato della società di gestione, Isola dei Renai spa, Daniele Donnini e Andrea Marzi – il parco è aperto e pieno di attività. Non solo un centro di divertimento, ma anche un presidio sociale per chi rimane in città e può trovare un luogo dove divertirsi e stare nella natura».

D’estate, il parco è un punto di riferimento nell’area metropolitana con visitatori che arrivano da tutta la Toscana. L’appuntamento è per gli amanti della natura, per ‘quelli della notte’, per chi non può andare in vacanza e cerca sprazzi di mare in città.

