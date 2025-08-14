Furto di bicicletta elettrica alla stazione di Lucca: arrestato un 28enne presunto organizzatore

I fatti risalgono al 29 luglio in piazzale Ricasoli. La vittima, un 24enne, ha riportato ferite lievi

Arrestato un uomo di 28 anni ritenuto tra gli autori della rapina avvenuta lo scorso 29 luglio alla stazione di Lucca ai danni di un 24enne. Durante l’aggressione, la vittima era stata colpita alla testa con una bottiglia mentre gli veniva sottratta la bicicletta elettrica, del valore di circa 2mila euro. L’arrestato, cittadino marocchino già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato grazie alle dichiarazioni della vittima, originaria della Guinea, ed è considerato l’organizzatore della rapina.

I fatti si sono verificati intorno alle 20.30 in piazzale Ricasoli: il 24enne stava andando a prendere il treno in sella alla sua bicicletta quando è stato avvicinato da un gruppo di persone, descritte dalla questura come cittadini marocchini che solitamente stazionano nell’area dell’ex scalo merci. Il gruppo lo ha circondato, tentando di rubargli la bici e rovistando nel suo zaino, sottraendogli alcuni effetti personali.

Il giovane ha opposto resistenza, rimanendo aggrappato al mezzo nonostante i colpi ricevuti, tra cui la rottura di una bottiglia di birra sulla testa, che gli ha provocato un trauma facciale e un colpo al fianco sinistro, con prognosi di cinque giorni. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia che hanno soccorso la vittima, mentre i rapinatori sono fuggiti.

Le indagini successive hanno permesso di individuare e arrestare il 28enne.

