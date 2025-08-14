Ferragosto, Giani e Funaro in visita all’ospedale di Torregalli: “Vicini a chi garantisce ogni giorno l’assistenza sanitaria”

Domani, giovedì 15 agosto, alle ore 10.30, il presidente Eugenio Giani, e la sindaca di Firenze, Sara Funaro, saranno all’Ospedale San Giovanni di Dio- Torregalli (via Torregalli 1) per portare un saluto e un ringraziamento al personale in servizio impegnato nel loro lavoro nel giorno di Ferragosto.
“Siamo vicini – ha detto Giani- a chi, con professionalità e dedizione, garantisce ogni giorno la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini”
Fonte: Regione Toscana
