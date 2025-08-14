Ferragosto, Giani e Funaro in visita all’ospedale di Torregalli: “Vicini a chi garantisce ogni giorno l’assistenza sanitaria”

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Domani, giovedì 15 agosto, alle ore 10.30, il presidente Eugenio Giani, e la sindaca di Firenze, Sara Funaro, saranno all’Ospedale San Giovanni di Dio- Torregalli (via Torregalli 1) per portare un saluto e un ringraziamento al personale in servizio impegnato nel loro lavoro nel giorno di Ferragosto.

Siamo vicini – ha detto Giani- a chi, con professionalità e dedizione, garantisce ogni giorno la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
14 Agosto 2025

Ondata di calore a Firenze, codice rosso fino al 16 agosto: toccati i 40,4 gradi

Non si attenua l’ondata di calore che da giorni interessa la Toscana. A Firenze il codice rosso resterà in vigore fino a sabato 16 agosto, come indicato nel bollettino elaborato [...]

Firenze
Attualità
14 Agosto 2025

Memoria e impegno civile, Gianfranco Maris a dieci anni dalla sua scomparsa

"Mi chiamo Gianfranco Maris e sono nato tre volte". Con queste parole si presentava spesso, quasi a voler riassumere in una frase la sua intera esistenza: quella di un uomo [...]

Agliana
Attualità
14 Agosto 2025

Abbandoni rifiuti, primo semestre 2025: controlli in aumento ma calano sanzioni (-5,6%) e segnalazioni (-9,35%)

Sempre più controlli effettuati e rifiuti ispezionati nel territorio della Toscana centrale, 205 sanzioni elevate in media ogni mese e una complessiva crescita della collaborazione prestata dai cittadini nella tutela [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina