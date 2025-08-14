In Italia 31 bimbi da Gaza, saranno curati anche in Toscana

Attualità Toscana
Sono arrivati in Italia 31 bambini palestinesi bisognosi di cure, trasferiti con tre C-130 dell’Aeronautica militare partiti da Pisa e atterrati a Milano Linate, Roma Ciampino e Pisa. Tra i piccoli pazienti, 15 barellati, affetti da gravi malattie congenite o da ferite e amputazioni, alcuni verranno accolti anche in strutture ospedaliere toscane, oltre che in quelle di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria e Veneto.

L’operazione, la più ampia organizzata dal gennaio scorso, ha coinvolto in totale 114 persone, tra bambini e accompagnatori. Coordinata dalla Presidenza del Consiglio, ha visto la collaborazione di Farnesina, Interni, Difesa, Protezione civile, Oms e Meccanismo europeo di protezione civile.

Grazie a questa missione, sale a 580 il numero di persone evacuate e curate in Italia dalla Striscia di Gaza, cifra che arriva a 917 considerando anche i ricongiungimenti familiari. L’Italia si conferma così il quarto Paese al mondo, primo tra quelli occidentali, per numero di evacuazioni e assistenza sanitaria ai civili palestinesi.

