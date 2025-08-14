Incendio lungo la linea ferroviaria, stop treni a Grosseto. Evacuato un albergo

Un incendio divampato lungo la linea ferroviaria Tirrenica, tra Grosseto e la stazione di Alberese, ha provocato la sospensione della circolazione dei treni sulla tratta Roma-Pisa-Ventimiglia e l’evacuazione, a titolo precauzionale, di un albergo e di alcune abitazioni minacciate dalle fiamme. Evacuato anche un vicino distributore di carburanti.

I vigili del fuoco, impegnati con quattro squadre e affiancati dai volontari antincendio della Regione Toscana e de La Racchetta, hanno spiegato in serata che le operazioni di spegnimento sono ormai a buon punto e che il rogo è stato circoscritto, con i terreni in fase di bonifica per scongiurare nuovi focolai dovuti al caldo.

Per precauzione è stata disattivata la linea elettrica ferroviaria. Nell’area dell’incendio è stato inoltre registrato il danneggiamento di un cavo dell’alta tensione. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Nel frattempo Fs ha predisposto un servizio di bus sostitutivi per garantire i collegamenti fra Grosseto e Alberese.

