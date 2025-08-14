Intervento Arpat per sversamento idrocarburi a Marina di Pietrasanta

Nel pomeriggio del 13 agosto ARPAT è intervenuta a seguito di una segnalazione dell’Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta per la presenza di idrocarburi presso la foce del fosso Fiumetto in località omonima nel Comune di Pietrasanta (Lucca).

Il personale del Dipartimento ARPAT di Lucca ha effettuato il sopralluogo verificando che le acque, al momento dell’intervento, presentavano chiazze iridescenti sulla superficie soprattutto nel tratto a valle del ponte della ciclovia di viale Roma ma non si percepivano particolari maleodoranze.

I dipendenti del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord avevano già posizionato delle panne assorbenti al fine di evitare che le sostanze iridescenti sulla superficie del fosso potessero raggiungere il mare.

I tecnici ARPAT hanno eseguito un campionamento di acqua superficiale nel punto indicato sulla mappa sotto riportata, per la ricerca di idrocarburi e di oli e grassi ed hanno effettuato un’ispezione visiva del fosso, risalendolo fino al ponte del Principe, senza riscontrare anomalie visive né olfattive e senza individuare possibili scarichi anomali.

Non è stato possibile definire al momento l’origine specifica della potenziale contaminazione segnalata. Eventuali indicazioni sulla fonte potranno pervenire dai risultati delle analisi, attualmente in corso, con l’identificazione dell'eventuale sostanza inquinante.

Fonte: Arpat - ufficio stampa

