Lavori sulla rete idrica a Certaldo, interruzioni del servizio

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Certaldo, martedì 19 agosto dalle ore 8.30 alle 13 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via San Gaudenzio, in via Sticciano e in località Bacio.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 20 agosto, con le stesse modalità.
Fonte: Acque spa
