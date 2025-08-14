Lo Spazio Giovani ‘Hub for Young’ è aperto anche in estate

Le prossime aperture del rinnovato Spazio Giovani ‘Hub for Young’ di piazza del Popolo, 17, da segnare in agenda sono martedì 19 e 26 agosto 2025. A che ora? Dalle 15 alle 18. Sarà possibile usufruire dei servizi legati a lavoro e formazione con l'assistenza del personale ARTI assieme al Centro per l'Impiego.

QUALI SONO I SERVIZI - Front office, accoglienza, ascolto e primo orientamento, punto informazione su servizi del Centro per l'Impiego e progetto Giovanisì, orientamento e supporto alla formazione gratuita nel Programma GOL, orientamento tirocini, servizi alle imprese con informazioni sulla ricerca del personale, interventi educativi a cura della Società della Salute.

GLI ORARI DI SETTEMBRE - Da settembre entrerà in funzione l'orario completo, con l'apertura due giorni a settimana: il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18, come annunciato in occasione dell'inaugurazione alla presenza dell'assessora regionale Alessandra Nardini lo scorso 22 luglio 2025.

IN COSA CONSISTE HUB FOR YOUNG - Questo 'spazio ibrido' amplia le competenze con cui era nato il progetto Hub for Young, legato principalmente a orientamento scolastico e professionale oltre alla formazione e all'accesso al mondo del lavoro per i giovani NEET. Con l'ingresso di ARTI, SDS e COeSO Empoli si integra la struttura iniziale con servizi di orientamento per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, servizi socioeducativi e competenze youth-work. L'obiettivo è quello di proseguire nelle caratteristiche delle 'buone pratiche' nate dalla contaminazione tra diversi settori (anche a livello verticale come ente locale, zonale, regionale ed ETS) per mostrare la ricchezza della rete in un unico sportello territoriale dove confluiranno le professionalità dei Centri per l'impiego, dei servizi socio-sanitari e del Terzo Settore.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa