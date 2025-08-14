Lutto a Prato, muore Roberto Sarti, storico industriale del Lanificio Sarti

È scomparso a 83 anni a Prato l’imprenditore Roberto Sarti, noto per aver guidato il Lanificio Sarti, fondato dal padre Faliero nel 1949, trasformandolo in un punto di riferimento del tessile italiano. Le esequie si terranno sabato 16 agosto nella chiesa della Sacra Famiglia.

Sarti, presidente del consiglio di amministrazione insieme al fratello Paolo dal 1985, ha promosso l’innovazione nella produzione di tessuti fantasia e la diversificazione nel settore tessile, collaborando con la figlia Monica negli accessori di moda. Attento al territorio e alla crescita dell’azienda, ha partecipato anche a iniziative pubbliche come l’Unione Industriale pratese, Pratofutura e il Rotary Club Prato.

Lascia la moglie Anna e i figli Cinzia, Maurizio, Monica, Gabriele e Federico. L’azienda lo ricorda come “imprenditore attento e visionario, marito e padre affettuoso”.