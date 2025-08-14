Mais, ceci e girasole: -40% raccolti per attacchi di piccioni e colombacci. Allarme dall'Empolese

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Amido di mais

Si calcola 12 kg di granelle mangiate dagli uccelli ogni giorno

Mais, sorgo, ceci e girasoli, altre colture primaverili ed ortaggi, ma anche l’uva – utile per dissetarsi – sono sotto attacco di piccioni, colombacci e tortore. Serve inserire il colombaccio nella preapertura della caccia per limitare i danni. 

L’allarme arriva da Cia Agricoltori Italiani Toscana Centro, preoccupata per le numerose segnalazioni giunte dagli agricoltori della zona Empolese: “Ma il fenomeno riguarda gran parte della Toscana – precisa Sandro Orlandini, presidente Cia Toscana Centro -. Per questo chiediamo a gran voce che il colombaccio in particolare (oltre al piccione) venga inserito fra le specie cacciabili già dalla preapertura del primo settembre, e non aspettare l’apertura della caccia del 15 settembre, per difendere i raccolti due settimane in più”.

Ettari di produzioni già compromessi e a forte rischio per la massiccia presenza, in sovrannumero, di queste specie volatili. Quando uno stormo di piccioni o colombacci prende di mira un terreno coltivato, se ne vanno in fumo circa 12 chilogrammi di granelle al giorno, considerando che un uccello del genere mangia 30-40 grammi di granella per 200-300 capi che contemporaneamente si riversano su un solo campo coltivato. Così dalla semina alla raccolta si arriva a danni fino al 60-80% delle granelle, e addirittura al 30-40% del raccolto compromesso, fino ad una distruzione completa della coltura con l’arrivo dei cinghiali. Il periodo è dilatato: nel caso dei girasoli si va da fine fioritura di fine luglio, alla raccolta. Inoltre, è presa di mira anche l’uva che va verso la maturazione, una soluzione ‘comoda’ per colombacci, tortore e piccioni per abbeverarsi nei giorni estivi più siccitosi, quando l’acqua nei fontoni e laghetti scarseggia.

E’ aumentata notevolmente la presenza di colombacci che per natura era selvaggina migratoria, quindi transitavano da ottobre a dicembre – evidenzia Cia Toscana Centro -. Oggi sono aumentate di molto le popolazioni stanziali che sono presenti sul territorio tutto l’anno, cibandosi delle colture primaverili, in particolare quando la caccia è chiusa.

L’azione di controllo svolta da Polizia Provinciale, guardie volontarie e cacciatori – che vanno ringraziati per l’attività – non è però sufficiente. Il colombaccio non è stato inserito dalla Regione Toscana nell’elenco delle specie previste dal Piano straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica (delibera n 54 del 27/01/2025), “per questo – ribadisce Orlandini - chiediamo una revisione del Piano Straordinario con l’inserimento del colombaccio e che venga messo nelle specie cacciabili nei giorni di preapertura della stagione venatoria”.

Fonte: Cia Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
14 Agosto 2025

In Italia 31 bimbi da Gaza, saranno curati anche in Toscana

Sono arrivati in Italia 31 bambini palestinesi bisognosi di cure, trasferiti con tre C-130 dell’Aeronautica militare partiti da Pisa e atterrati a Milano Linate, Roma Ciampino e Pisa. Tra i [...]

Toscana
Attualità
13 Agosto 2025

Incidente in A1 ad Arezzo, 20mila firme per dare medaglia d’oro al valor civile ai due volontari morti

Sta raggiungendo rapidamente le 20.000 firme la petizione online per conferire la medaglia d’oro al valor civile a Giulia Santoni, 23 anni, e Gianni Trappolini, 56 anni, operatori della Misericordia [...]

Stazzema
Attualità
12 Agosto 2025

Da Sant'Anna di Stazzema il grido per Gaza: "Riconoscere lo Stato palestinese"

"È il momento che l'Italia riconosca la Palestina come Stato". Un appello partito da Sant'Anna di Stazzema, dove oggi 12 agosto 2025 si è svolta la celebrazione dell'81esimo anniversario dalla [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina