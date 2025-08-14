Manciano, panchina viola e lampione danneggiati: il sindaco lancia un appello alla cittadinanza

Ancora atti vandalici nel centro storico di Manciano. Questa mattina, giovedì 14 agosto, nel giardino sottostante piazza Garibaldi, è stata trovata quasi divelta la panchina viola dedicata alla Fibromialgia, inaugurata appena pochi giorni fa, sabato 9 agosto. Oltre al danneggiamento della panchina, è stato rotto un lampione della pubblica illuminazione e sono state rinvenute numerose bottiglie di vetro e plastica, lanciate dal giardino verso l’area sottostante.

"Si tratta di un gesto doppiamente riprovevole – afferma il sindaco Mirco Morini – perché quella panchina non è un semplice arredo urbano, ma un simbolo dal profondo significato: rappresenta il sostegno, la sensibilità e l’attenzione verso le persone affette da fibromialgia. Danneggiarla significa colpire un’intera comunità e i valori di solidarietà che essa esprime".

Il primo cittadino ricorda inoltre che non è la prima volta che il paese subisce episodi simili.

"Più volte, in passato, abbiamo dovuto constatare anche lo spostamento e il danneggiamento delle sculture dell’artista Bożena Krol Legowska, che arricchiscono il nostro centro e ne rappresentano un patrimonio culturale. Questi atti offendono il decoro urbano e feriscono il senso di appartenenza dei cittadini".

Il sindaco lancia quindi un appello alle famiglie e a tutti i cittadini: "Chiedo di collaborare per preservare e rispettare i beni pubblici. La cura del nostro paese passa dal senso civico e dall’educazione delle nuove generazioni. Mi rivolgo in particolare alle famiglie di Manciano. Manteniamo alto il rispetto per ciò che è di tutti: solo così possiamo garantire un ambiente sicuro, accogliente e bello per chi ci vive e per chi viene a visitarlo".

L’Amministrazione comunale invita chiunque abbia informazioni a contattare le autorità competenti per individuare i responsabili e porre fine a questi episodi.

Notizie correlate