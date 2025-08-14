Marenia 2025, Fabrizio Moro a Marina di Pisa: concerto gratuito il 16 agosto

Dopo il grande successo, con oltre 4 mila presenti, di Rose Villan in piazza Viviani, e le serate di musica a Tirrenia con Raf e “Le Vibrazioni”, la musica dal vivo di “Marenia NonSoloMare 2025” - organizzata dal Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo – prosegue con Fabrizio Moro, sabato 16 agosto, sempre alle 21.30 in piazza Viviani, in una tappa speciale del suo tour celebrativo per i 25 anni di carriera del cantautore romano. Il 23 agosto invece, alle ore 23.00, è in programma lo spettacolo pirotecnico sul Lungomare di Marina di Pisa

Fabrizio Moro. Il 16 agosto sarà invece la voce graffiante e intensa del cantautore romano ad accendere la piazza, in uno spettacolo che ripercorre i momenti più significativi di una carriera iniziata nel 2000 e consacrata da brani come “Pensa”, “Portami via”, “Non mi avete fatto niente” e “Sei tu”. Con il tour “Fabrizio Moro Live 2025”, il cantautore celebra 25 anni di musica, impegno e poesia, accompagnato da una band d’eccezione e da un pubblico sempre fedele.

In calendario anche altri appuntamenti di intrattenimento, tra cui le serate a tema 80th Party (14 agosto) e Rememories 90 (15 agosto). Altre iniziative realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio e il programma completo sono consultabile online sul sito ufficiale della rassegna: www.mareniaestate.it.

“Marenia NonSoloMare 2025” è la rassegna estiva promossa dall’assessorato al turismo del Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e il coinvolgimento di Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa, Pro Loco del Litorale Pisano, Teatrino del Sole ed Eliopoli. La manifestazione ha l’obiettivo di animare il litorale pisano durante i mesi estivi, valorizzando l’offerta turistica e culturale attraverso eventi gratuiti e accessibili a tutti.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

