Ondata di calore a Firenze, codice rosso fino al 16 agosto: toccati i 40,4 gradi

Non si attenua l’ondata di calore che da giorni interessa la Toscana. A Firenze il codice rosso resterà in vigore fino a sabato 16 agosto, come indicato nel bollettino elaborato dal Dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal Ministero della Salute.
Nella giornata di ieri il picco di temperatura è stato registrato alla stazione meteo di Firenze-Orto Botanico, con 40,4 gradi alle 15.15. Questa mattina, alle 11, la stessa centralina segnava già 36,1 gradi.
Gli esperti del Centro funzionale regionale segnalano per oggi una modesta instabilità con possibili temporali di breve durata, senza fenomeni rilevanti: previsti cumulati fino a 20-30 mm, con intensità massima di 30 mm in un’ora. Per domani, giorno di Ferragosto, è attesa invece una debole instabilità limitata soprattutto alle province meridionali della Toscana.
