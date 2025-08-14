Palio 16 agosto, la Tartuca vince la seconda prova

E’ stata la Contrada della Tartuca a vincere questa mattina, giovedì 14 agosto, la seconda prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Entu de P. Ulpu e il fantino Alessandro Cersosimo. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la seconda prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:
|POSTO AI CANAPI
|CONTRADA
|FANTINO
|CAVALLO
|1
|Valdimontone
|Giuseppe Zedde detto Gingillo
|Anda e Bola
|2
|Civetta
|Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
|Benitos
|3
|Onda
|Sebastiano Murtas detto Grandine
|Veranu
|4
|Leocorno
|Giovanni Atzeni detto Tittia
|Diodoro
|5
|Aquila
|Andrea Sanna detto Virgola
|Diosu de Campeda
|6
|Giraffa
|Elias Mannucci detto Turbine
|Ungaros
|7
|Bruco
|Carlo Sanna detto Brigante
|Diamante Grigio
|8
|Drago
|Andrea Coche detto Tempesta
|Zenis
|9
|Tartuca
|Alessandro Cerosimo
|Entu de P. Ulpu
|Rincorsa
|Pantera
|Dino Pes detto Velluto
|Viso d’Angelo
Per la terza prova (questa sera, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà secondo l’ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli: Onda, Valdimontone, Aquila, Drago, Giraffa, Leocorno, Bruco, Civetta, Tartuca, Pantera (rincorsa).
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Siena
<< Indietro