Palio 16 agosto, la Tartuca vince la seconda prova

Attualità Siena
(Giulia Brogi)

E’ stata la Contrada della Tartuca a vincere questa mattina, giovedì 14 agosto, la seconda prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Entu de P. Ulpu e il fantino Alessandro Cersosimo. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la seconda prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO
1 Valdimontone Giuseppe Zedde detto Gingillo Anda e Bola
2 Civetta Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Benitos
3 Onda Sebastiano Murtas detto Grandine Veranu
4 Leocorno Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro
5 Aquila Andrea Sanna detto Virgola Diosu de Campeda
6 Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Ungaros
7 Bruco Carlo Sanna detto Brigante Diamante Grigio
8 Drago Andrea Coche detto Tempesta Zenis
9 Tartuca Alessandro Cerosimo Entu de P. Ulpu
Rincorsa Pantera Dino Pes detto Velluto Viso d’Angelo

Per la terza prova (questa sera, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà secondo l’ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli: Onda, Valdimontone, Aquila, Drago, Giraffa, Leocorno, Bruco, Civetta, Tartuca, Pantera (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

