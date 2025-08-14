Palio, anche il vicesindaco di Parigi fra le personalità ospiti del Comune di Siena

Il Comune di Siena, in occasione del Palio del 16 agosto 2025, ospiterà alcune personalità nazionali e internazionali che si affacceranno dalle trifore di Palazzo Pubblico per assistere al Corteo Storico e alla Carriera.

Fra gli ospiti che hanno dato conferma ci saranno: il vicesindaco di Parigi, Arnaud Ngatcha, l’Ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti, il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, e gli attori Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Pietro Sermonti.

Fonte: Ufficio Stampa