Polizia locale a Lajatico: il sindaco Tedeschi spiega la situazione dopo le critiche di FdI

Il sindaco di Lajatico, Fabio Tedeschi, interviene in merito alle considerazioni sulla gestione del servizio di Polizia Municipale rilanciate in questi giorni da Fratelli d’Italia. Sui social, nel fare un bilancio critico del primo anno di mandato del sindaco, il partito della premier Meloni, dice fra le altre cose che è “Grave anche l’isolamento istituzionale dell’amministrazione Tedeschi, che si tiene distante sia dalle amministrazioni limitrofe che dall’Unione Valdera. La questione sicurezza è l’esempio più evidente: manca un coordinamento efficace con la Polizia Locale e il territorio resta scoperto.”.

Nella nota diffusa oggi il sindaco Fabio Tedeschi interviene su queste e altre considerazioni relative al servizio di Polizia Municipale, con riferimento anche al rapporto con l’Unione Valdera e al servizio per la copertura degli eventi che si sono tenuti al Teatro del Silenzio:

“La Convenzione di servizio per la Polizia Municipale non toglie risorse a Pontedera - spiega il sindaco Fabio Tedeschi - , per un semplice motivo organizzativo e tecnicamente provato, di fatto il Comando nato a Chianni, pensato per Terricciola e Chianni e poi rivisto per Chianni, Terricciola e Lajatico era concepito con la partecipazione di Polizia Locale proveniente dai Comuni, di fatto non da Pontedera, ma dai Comuni facenti parte del Comando. Quando un Comune partecipa ad un servizio lo fa portando anche esigenze dimensionate alla grandezza o agli obbiettivi che si pone, quindi nell’idea di servizio a 3 per un efficientamento dei servizi e delle attività la necessità di personale era calibrata su 1 da Chianni, 1,5 da Terricciola e Lajatico, che dal 31/12/2023 a Ottobre 2024 ha ereditato un vigile che, non convenzionato in questo periodo, non poteva assolvere in modo regolare alle attività sanzionatorie e di controllo, che poi ha chiesto la mobilità. Naturalmente chi non ha personale contribuisce al servizio e a ridurre i costi per tutti del servizio, questa è matematica.”

“L’uscita di Terricciola dal Servizio - prosegue il sindaco - per convenzionarlo con Peccioli, probabilmente auspicando di non dover assumere, visto che se Chianni aveva 1 vigili come era possibile che Terricciola ne avesse 1,5 al suo attivo? Premesso ciò Lajatico non è senza Polizia Locale e di casi di criminalità invito chi lo ha dichiarato a metterlo per scritto in modo da permettere azioni serie se sussistono o prendersi la responsabilità di cosa si dice.”

“Vorrei inoltre tranquillizzare anche sul fatto che la partecipazione della Polizia Locale per gli eventi del Teatro del Silenzio ha visto partecipare 15 risorse - conclude il sindaco Tedeschi - , il tutto è avvenuto, come da molti anni, in attività aggiuntiva cioè, svolgendo attività al di fuori degli orari ordinari che il personale svolge regolarmente nei comuni.”

Fonte: Ufficio Stampa

