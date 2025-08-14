Prato piange la scomparsa di Renzo Giannini, era conosciuto come 'dj Renzo'

Commozione a Prato per la morte di Renzo Giannini, conosciuto come dj Renzo, trovato deceduto ieri sera nella sua abitazione di Jolo. Aveva 61 anni e, secondo le prime informazioni, il decesso risalirebbe a tempo fa e sarebbe riconducibile a cause naturali. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione; a lanciare l’allarme è stata una vicina di casa.

Negli anni ’80 Dj Renzo era diventato celebre nelle discoteche pratesi per la sua capacità innovativa di mixare la musica. Dopo diversi anni trascorsi a Ibiza, era rientrato a Prato dedicandosi ad altre attività. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social da parte di cittadini e appassionati della sua musica.

Notizie correlate