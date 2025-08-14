Quindicenne empolese muore durante il bagno in mare nel Fermano

Un ragazzo di appena 15 anni residente a Empoli, di origini cinesi e con nazionalità italiana, è morto oggi pomeriggio nelle acque tra le frazioni fermane di Casabianca di Fermo e Lido San Tommaso.

Secondo le prime ricostruzioni, pare che il ragazzo stesse facendo il bagno con il padre e lo zio quando si sarebbe ribaltato in acqua con il materassino e non sarebbe più riemerso dall'acqua.

Lanciato l'allarme, il giovane è stato poi individuato, in condizioni già disperate, da un sommozzatore dei vigili del fuoco.

I militari della guardia costiera sono intervenuti e hanno aiutato il padre e lo zio che erano saliti sugli scogli per cercare il figlio e tornare sulla spiaggia.

Il giovane e i suoi familiari si trovavano nel Fermano per trascorrere un periodo di vacanze.