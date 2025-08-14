Pisa, 100mila euro per l’ampliamento e la riqualificazione dello Skate Park di via De Ruggiero

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per la valorizzazione e l’accessibilità degli impianti sportivi cittadini. È stata affidata la progettazione per l’intervento di ampliamento e riqualificazione dello Skate Park di via De Ruggiero, con un investimento complessivo di 100 mila euro. L’obiettivo è rendere la struttura, attualmente di livello medio-alto, fruibile anche da principianti e da chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina e inoltre effettuare una serie di interventi migliorativi in seguito a una serie di confronti con coloro i quali frequentano abitualmente la struttura e un’indagine effettuata consultando aziende che lavorano in questo settore. L’avvio dei lavori è previsto entro dicembre 2025, con conclusione entro la primavera del 2026.

"Il nostro obiettivo – dichiara l’assessore allo sport con delega all’edilizia sportiva Frida Scarpa – è dotare Pisa di spazi pubblici dedicati allo sport, diffusi e di qualità, aperti a tutti e capaci di rispondere alle diverse esigenze della comunità. Come dimostrano i recenti interventi al campo da basket del Parco Europa, l’area fitness sul Litorale e il playground che sorgerà a Calambrone, stiamo lavorando per costruire una rete capillare di luoghi dove praticare attività fisica liberamente. È nostra volontà, attraverso lo sport – valore imprescindibile – e l’attività motoria, portare occasioni di benessere in tutte le zone della città, creando spazi preziosi per favorire l’aggregazione e la socializzazione. Questi luoghi sono veri e propri presìdi sociali, capaci di offrire occasioni di incontro e inclusione. Intervenire su strutture come lo Skate Park significa anche riconoscere il valore di una comunità viva, che partecipa con idee e suggerimenti, e ascoltare le indicazioni di chi lo frequenta ogni giorno. È da questo dialogo che nasce la serie di migliorie che andremo a realizzare, con l’obiettivo di rendere lo Skate Park sempre più sicuro, accessibile e accogliente per tutti".

Il progetto nasce dopo una serie di indagini e confronti con aziende specializzate, per individuare con precisione gli aspetti su cui intervenire. L’obiettivo è offrire uno spazio sicuro e accogliente, in cui ogni elemento – dalle rampe al manto di scorrimento – sia pensato per garantire un’esperienza di utilizzo ottimale. Saranno introdotte migliorie per rendere le rampe più fruibili anche da chi è alle prime armi, assicurando condizioni di pratica in piena sicurezza. Verrà inoltre migliorata la superficie in cemento, così da ottimizzare l’aderenza delle ruote e consentire manovre più fluide.

L’attenzione al comfort e alla vivibilità dell’area si esprimerà anche attraverso interventi mirati, come l’installazione di una fontanella per l’acqua e la creazione di una zona d’ombra con una struttura coperta, pensata per offrire ristoro agli atleti durante le giornate più calde.

