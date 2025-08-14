Sospesa gelateria a Pisa per topi e blatte nei locali

Cronaca Pisa
I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) hanno disposto la sospensione immediata di una gelateria a Marina di Pisa, a seguito di un’ispezione igienico-sanitaria che ha rilevato gravi irregolarità. Nei locali sono stati trovati sporco pregresso, polvere, ragnatele, blatte e un roditore in avanzato stato di decomposizione all’interno di esche di cattura. L’attività resterà chiusa fino al ripristino delle condizioni igieniche adeguate e al titolare sono state inflitte sanzioni per un totale di 2.000 euro. L’intervento rientra nei controlli estivi “Estate tranquilla 2025” per garantire la sicurezza alimentare

