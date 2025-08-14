Lutto a Santa Maria a Monte, nella tragedia sul Castore ad Aosta è morto Marco Stagi

Cronaca Pisa
(foto di archivio)

Un alpinista di 33 anni residente in provincia di Pisa è rimasto vittima di un incidente sul Castore insieme a una donna di 36 anni residente a Padova. I due erano partiti dal rifugio Quintino Sella per una traversata verso il versante ovest della montagna, ma probabilmente sorpresi dal maltempo hanno perso l’itinerario e sono precipitati sul ghiacciaio. Le ricerche, supportate dal GPS di una delle vittime, hanno consentito di recuperare i corpi.

Nel pomeriggio si è saputo che le due vittime sono Marco Stagi, di 34 anni, di Santa Maria a Monte (Pisa), e Alexandra Gheorghe, 36 anni, originaria della Romania e residente a Campodarsego (Padova).

La comunità di Santa Maria a Monte è rimasta sconvolta dalla notizia, Stagi era un ragazzo molto conosciuto, anche se da un po' di tempo si era trasferito per lavoro. Amava la montagna che frequentava spesso per le arrampicate e si occupava di comunicazione ed eventi. Cordoglio anche a Staffoli, dove aveva giocato a calcio per diversi anni.

Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso, condotte dalla guardia di finanza di Cervinia.

