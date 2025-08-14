Tragedia sul Castore ad Aosta, morto alpinista pisano

Un alpinista di 33 anni residente in provincia di Pisa è rimasto vittima di un incidente sul Castore insieme a una donna di 36 anni residente a Padova. I due erano partiti dal rifugio Quintino Sella per una traversata verso il versante ovest della montagna, ma probabilmente sorpresi dal maltempo hanno perso l’itinerario e sono precipitati sul ghiacciaio. Le ricerche, supportate dal GPS di una delle vittime, hanno consentito di recuperare i corpi.
