Trasferimento della pediatra Pignotti: servizio temporaneo attivo a Borgo San Lorenzo e Dicomano

Si trasferisce in altro ambito territoriale dal 21 agosto, la pediatra Maria Serenella Pignotti con ambulatorio a Borgo San Lorenzo, Vicchio e San Godenzo. L’Azienda si è subito attivata per cercare un sostituto ma tutti i bandi sono andati deserti e le ulteriori ricerche hanno avuto esito negativo. In mancanza di una tempestiva sostituzione, è stato attivato un servizio di pediatria territoriale temporaneo in attesa della copertura del posto prevista per il mese di ottobre. Presso due ambulatori, uno a Borgo San Lorenzo e uno a Dicomano, le famiglie dei bambini assistiti dalla dott.ssa Pignotti troveranno un medico pediatra che svolgerà attività ambulatoriale. Si tratterà di una presa in carico in via temporanea ma che assicurerà assistenza ai bambini fino all’assegnazione dell’incarico definitivo.

Per garantire il servizio di pediatria nei prossimi mesi, l’attività è stata organizzata introducendo diverse soluzioni a supporto delle famiglie, tra cui anche la disponibilità dei medici di medicina generale. Tutte queste informazioni saranno comunicate a breve alle famiglie dei bambini assistiti anche tramite SMS. All’interno del messaggio sarà presente un link che rimanderà al sito dell’Azienda sanitaria, dove, in una pagina dedicata, le famiglie potranno trovare tutte le informazioni necessarie per effettuare la propria scelta. La pagina è già on line sul sito web dell’Azienda sanitaria a questo link o seguendo il percorso Home Page/In Evidenza/Attivazione ambulatori pediatrici – Zona Mugello o da Home Page /Come fare per/Medico di Famiglia e Pediatra (scelta)/Servizio di Pediatria ambulatoriale temporaneo – Zona Mugello/

Il servizio di pediatria territoriale temporaneo è così articolato: è possibile accedere direttamente all’ambulatorio del Nuovo Polivalente di Borgo San Lorenzo in via della Resistenza o presso il presidio sociosanitario di Dicomano in piazza della Repubblica; oppure su appuntamento telefonando al numero 3668116584 o scrivendo una e-mail a progetto.mugello@uslcentro.toscana.it.

Ad agosto si può accedere agli ambulatori pediatrici presso il Polivalente di Borgo San Lorenzo il martedì dalle 15.30 alle 18:30, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 (già partire da giovedì 21). Presso l’ambulatorio di Dicomano l’attività pediatrica si terrà, invece, il lunedì dalle 17 alle 20 e il venerdì dalle 16.30 alle 19.30.

Da settembre gli orari saranno i seguenti:

Lunedì: Dicomano dalle 14,30 alle 17,30

Martedì: Borgo dalle 16,30 alle 19,30

Mercoledì: Borgo dalle 15,30 alle 18,30

Giovedì: Borgo dalle 15,30 alle 18,30

Venerdì: Dicomano dalle 14,30 alle 17,30

Rimane valida la possibilità di scegliere, compatibilmente con le disponibilità di posti da parte dei professionisti, un altro pediatra fra coloro che fanno parte dell’ambito territoriale di Barberino del Mugello, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Londa e San Godenzo. In alternativa per il cambio medico, l’Azienda dà la possibilità di orientarsi su un medico di medicina generale per i minori che hanno compiuto il sesto anno di età. In questo caso il nuovo pediatra di libera scelta o medico di medicina generale, può essere scelto secondo i seguenti canali:

- portale cambio medico della Regione Toscana al seguente link https://cambiomedico.sanita.toscana.it/portale/scrivania

Per l'accesso a questo indirizzo online è necessario avere attivati la CNS del minore ed un lettore smart card (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi), lo SPID del minore (sistema pubblico di identità digitale) o la CIE del minore (carta d’identità elettronica).

- App Toscana Salute di Regione Toscana per smart phone e tablet. disponibile e scaricabile gratuitamente all'interno dei market dei principali sistemi operativi per smart phone e tablet. In particolare, per Android può essere scaricata dal PlayStore, mentre per I Phone è disponibile su Apple Store.

- Totem PuntoSì disponibile presso il Presidio Ospedaliero di Borgo San Lorenzo con tessera sanitaria del minore attiva.

- Sportelli amministrativi presenti presso i presidi territoriali della Zona Distretto del Mugello a questo link - e Fiorentina sud est a questo link dove sono elencati giorni e orari di apertura.

- Presso le Farmacie presenti sul territorio che effettuano il servizio di scelta/cambio medico di famiglia.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro

Notizie correlate