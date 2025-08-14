Ubriaco aggredisce carabinieri che lo hanno fermato, arrestato 36enne

Nella notte del 9 agosto, un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pisa per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Fermato intorno alle 2 in Lungarno D’Annunzio mentre era alla guida del suo ciclomotore, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,79 g/l. In stato di agitazione, ha aggredito i militari a calci e pugni, prima di essere bloccato con l’aiuto di una seconda pattuglia. Oltre all’arresto, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con patente ritirata e motociclo sequestrato. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto l’obbligo di dimora a Pisa con permanenza notturna dalle 20 alle 7.

