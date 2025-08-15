Anche oggi incendi nel grossetano: un'ora chiusa l'Aurelia a Capalbio, fiamme a Roccalbegna

Due incendi significativi segnalati anche per Ferragosto, in Toscana, entrambi nel grossetano.

La strada statale 1 Via Aurelia, è stata in entrambe le direzioni, a Capalbio in provincia di Grosseto, a causa di un incendio all'altezza del km 133,000, fra le ore 12 e le 13 circa. Sul posto i Vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell'ordine per ripristinare il normale flusso del traffico. Lo ha reso noto l'Anas.

Attorno alle ore 14.00 invece, un incendio si è sviluppato sulle colline prossime alla frazione di Cana in comune di Roccalbegna Grosseto. E’ stato disposto l’immediato invio di mezzi aerei e di squadre di terra: 3 gli elicotteri regionali e 6 le squadre di volontariato antincendi boschivi e di operai forestali che - sotto il coordinamento di due direttori delle operazioni appartenenti alle Unioni Comuni Amiata e Fiora - si sono adoperati da subito per limitare la propagazione delle fiamme. Una linea elettrica di media tensione attraversa la zona e ciò ostacola, parzialmente, gli sganci degli elicotteri regionali.

Alcuni fronti temporaleschi presenti nelle vicinanze provocano dei cambi di direzione del vento rendendo lo sviluppo del fronte molto imprevedibile. Per il timore che alcuni poderi possano essere interessati dalle fiamme è stato deciso di richiedere l’intervento dei Canadair e il supporto dei vigili del fuoco a presidio degli stessi. Ulteriori rinforzi di squadre di volontariato antincendi boschivi arriveranno in zona dalle altre province al fine di rinforzare il dispositivo di spegnimento.

