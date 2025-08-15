Aurora Bacciarelli è Miss Sport Givova, da Ponsacco alle semifinali nazionali di Miss Italia

Si è svolta la sera di mercoledì 13 agosto, in una cornice suggestiva e gremita di pubblico, la sfilata delle Miss organizzata dallo Yacht Club Marina di San Vincenzo. Un evento di grande richiamo che ha visto trionfare la giovane Aurora Bacciarelli, premiata dal sindaco Paolo Riccucci con la fascia regionale di Miss Sport Givova. Un riconoscimento importante che le consentirà ora di accedere alle semifinali nazionali di Miss Italia, in programma dal 2 al 5 settembre a Numana (Ancona).

Alla serata hanno partecipato 24 ragazze provenienti da tutta la Toscana, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente. Nel corso dell’evento è stato inoltre assegnato il premio speciale Yacht Club 2025 all’imprenditore Ferruccio Giacobbe, sanvincenzino doc, da sempre attento alle dinamiche sociali e promotore di iniziative solidali, seguendo le orme del padre.

"È stata una serata ricca di partecipazione – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci – impreziosita dall’assegnazione di un premio così significativo per la nostra comunità e dall’eccellente organizzazione dello Yacht Club, con cui da tempo abbiamo instaurato una collaborazione proficua che auspico possa crescere ancora. Un ringraziamento sentito per l’ottima riuscita dell’evento va alla presidente Francesca Pietra Caprina e al patron della Marina di San Vincenzo, Mario Zambernardi”.

