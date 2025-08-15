Aurora Bacciarelli è Miss Sport Givova, da Ponsacco alle semifinali nazionali di Miss Italia

Attualità Ponsacco
Condividi su:
Leggi su mobile

Si è svolta la sera di mercoledì 13 agosto, in una cornice suggestiva e gremita di pubblico, la sfilata delle Miss organizzata dallo Yacht Club Marina di San Vincenzo. Un evento di grande richiamo che ha visto trionfare la giovane Aurora Bacciarelli, premiata dal sindaco Paolo Riccucci con la fascia regionale di Miss Sport Givova. Un riconoscimento importante che le consentirà ora di accedere alle semifinali nazionali di Miss Italia, in programma dal 2 al 5 settembre a Numana (Ancona).

Alla serata hanno partecipato 24 ragazze provenienti da tutta la Toscana, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente. Nel corso dell’evento è stato inoltre assegnato il premio speciale Yacht Club 2025 all’imprenditore Ferruccio Giacobbe, sanvincenzino doc, da sempre attento alle dinamiche sociali e promotore di iniziative solidali, seguendo le orme del padre.

"È stata una serata ricca di partecipazione – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci – impreziosita dall’assegnazione di un premio così significativo per la nostra comunità e dall’eccellente organizzazione dello Yacht Club, con cui da tempo abbiamo instaurato una collaborazione proficua che auspico possa crescere ancora. Un ringraziamento sentito per l’ottima riuscita dell’evento va alla presidente Francesca Pietra Caprina e al patron della Marina di San Vincenzo, Mario Zambernardi”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
23 Luglio 2025

Ecomafie, crescono i reati in Toscana. Numeri non positivi dal Livornese

In Italia cresce senza sosta l’attacco delle ecomafie all’ambiente e la piaga della corruzione che non risparmia la nostra regione. La Toscana registra un aumento degli illeciti penali, cresciuti in [...]

Firenze
Attualità
6 Luglio 2025

Piogge e temporali, codice giallo fino alla mattina del 7 luglio

Permangono in Toscana condizioni di forte instabilità, che si protrarranno fino alla giornata di domani, lunedì 7 luglio, quando a piogge e temporali si assoceranno anche forti venti di libeccio. [...]

Ponsacco
Attualità
13 Maggio 2025

Weekend in tenda tra festa e spiritualità: a Ponsacco arriva "The Rave Church"

Tre giorni di campeggio, festa, musica e testimonianze di fede. Un weekend tra divertimento e spiritualità quello organizzato dalla Parrocchia di Ponsacco, che chiama a raccolta i giovani con il [...]



Tutte le notizie di Ponsacco

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina