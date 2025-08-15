Cervo entra spaccando il tetto in un locale, liberato e salvato dai forestali

Un cervo adulto è stato salvato nella mattina di Ferragosto a Camaldoli, nel comune di Poppi (Arezzo), dopo essere rimasto bloccato in un locale vicino a un ristorante. L'animale era entrato sfondando accidentalmente il tetto della struttura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bibbiena, che hanno lavorato insieme ai carabinieri forestali e a una veterinaria del Centro Recupero Fauna Selvatica. Il cervo, che era vivo ma disorientato, è stato prima sedato in modo sicuro e poi tirato fuori dal locale. I soccorritori l'hanno caricato su un pick-up e portato in una zona boschiva del Parco.

Dopo un attento controllo medico, il cervo è stato liberato in un'area adatta al suo ritorno in natura. L'operazione si è conclusa con successo, senza che l'animale riportasse ulteriori ferite.