Crudele lancio di gatti dall'auto nell'aretino, due giovani si fermano a prestare soccorso

Durante la giornata di Ferragosto, si è verificato un crudele atto di maltrattamento di animali tra Marciano della Chiana e Cesa, in provincia di Arezzo. Due giovani, a bordo della propria auto, hanno assistito a una scena sconcertante: due gattini sono stati lanciati fuori dal finestrino di un'auto che li precedeva.

Dei due felini, uno, un gattino maschio, non è sopravvissuto all'impatto, mentre una gattina di circa due mesi è rimasta viva. I ragazzi, pur non essendo riusciti ad annotare la targa dell'auto, si sono subito fermati per soccorrere gli animali. Hanno prima contattato il servizio di recupero animali della ASL, che però avrebbe risposto che non era possibile intervenire in quanto l'animale "non era incidentato".

Disorientati dalla risposta, i giovani si sono rivolti al veterinario Alberto Brandi, che ha fornito le prime cure. La gattina, purtroppo, ha riportato un grave danno neurologico a una zampa anteriore e rischia la paralisi, ma è fuori pericolo. La buona notizia è che è stata adottata proprio dai suoi due soccorritori.

Le autorità sono state avvisate, con la speranza che possano presentarsi testimoni che possano aiutare a identificare il veicolo dal quale i due animali sono stati gettati.