Fratelli d'Italia sui fatti di Castelfiorentino: “Episodi che destano forte preoccupazione"

Fratelli d'Italia di Castelfiorentino interviene, con una nota diffusa dal gruppo consiliare, sui recenti fatti di cronaca, episodi verificatisi negli ultimi giorni nel centro che secondo la nota diffusa dal partito "suscitano profonda preoccupazione e richiamano l’attenzione sulla necessità di un intervento tempestivo e coordinato delle autorità competenti."

"Il protagonista degli ultimi fatti – lo stesso uomo che il 22 luglio scorso si era arrampicato sul tetto del Teatro del Popolo staccando tegole e lanciandole sui passanti – è tornato a mettere in allarme l’intera comunità con comportamenti pericolosi e incontrollati. Il ripetersi di simili situazioni impone una riflessione seria sul tema della presa in carico di persone fragili che, in assenza di adeguati percorsi di assistenza, possono costituire un rischio sia per sé stesse sia per gli altri."

Secondo i rappresentanti di Fratelli d'Italia:

"La vicenda pone interrogativi di carattere sanitario, sociale e di sicurezza pubblica:

• se la persona in questione presenta effettivamente problematiche di natura psichiatrica, occorre garantire un monitoraggio e un sostegno costanti da parte dei servizi competenti;

• qualora emergano elementi di pericolosità, è necessario valutare l’applicazione delle misure previste dalla legge, a tutela dell’incolumità pubblica e della stessa persona."

«Qui non si tratta di stigmatizzare o criminalizzare una fragilità – dichiarano Serena Urso e Fabio Fabbrocini, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – ma di prevenire il ripetersi di episodi che, se non gestiti con la dovuta attenzione, possono avere conseguenze gravi. La sicurezza della comunità e la dignità delle persone fragili devono procedere di pari passo».

Fratelli d’Italia, nel ringraziare le forze dell’ordine per il pronto intervento e confidando che l’accaduto sia già stato segnalato alle competenti autorità sanitarie e giudiziarie, auspica che ciascun soggetto istituzionale, per quanto di propria competenza, adotti al più presto i provvedimenti necessari per evitare nuovi episodi.

«Il nostro obiettivo – concludono Urso e Fabbrocini – è che Castelfiorentino sia un luogo sicuro, accogliente e rispettoso della dignità di tutti. Per questo chiediamo che si lavori con serietà, in rete tra istituzioni, per dare risposte concrete sia ai cittadini sia a chi, per motivi di salute, necessita di protezione e sostegno».