Fucecchio per lo sport: interventi allo stadio Filippo Corsini

L’impianto Filippo Corsini, in cui recentemente è stata inaugurata la nuova pista di atletica con un importante investimento da parte della Regione Toscana che ha visto aggiungere ulteriori sessanta mila euro per l’omologazione della pista stessa, è stato sottoposto a una revisione.

I giocatori dell’A.C. Fucecchio 1903, che hanno iniziato, in questi giorni, la preparazione atletica, oltre alle nuove panchine bordo campo, troveranno rinnovati gli spogliatoi sia per le squadre che per gli arbitri, per affrontare il campionato di eccellenza 2025-26 nelle migliori condizioni, visto il blasone delle società che saranno ospiti durante il campionato. Oltre agli interventi edili e alle imbiancature, sono stati sostituiti gli infissi di tutti gli spogliatoi. I tifosi, inoltre, siederanno sugli spalti nelle nuove poltroncine sistemate sulle tribune.

Il Comune ha, inoltre, contribuito al rifacimento del manto erboso del campo da gioco. Il restyling, quindi, é stato complessivo per una cifra di circa sessanta mila euro che si aggiungono a quelli che la Regione Toscana ha investito sulla pista di atletica. “Vogliamo continuare ad investire sia sulle manutenzioni ordinarie che su quelle straordinarie dei nostri impianti. - dice il Vicesindaco con delega allo Sport Dottor Fabio Gargani - Le realtà sportive del nostro territorio offrono servizi di grande qualità a tutti i giovani che si affacciano alle diverse discipline e la collaborazione tra le società sportive e l’amministrazione rimane punto fondante del nostro mandato amministrativo”. La Sindaca Emma Donnini ribadisce che "pianificare interventi sugli impianti sportivi significa dare opportunità socialmente rilevanti alla collettività. Fare sport per i nostri giovani e farlo in impianti adeguati e con società sportive ben organizzate promuove aggregazione e confronto in ambienti sani e stimolanti e tutela il benessere e la salute”

Notizie correlate