Funghi: quel che c'è da sapere per riconoscerli e raccoglierli correttamente

Con l'arrivo della stagione autunnale, l'interesse per la raccolta dei funghi è in forte crescita. Tuttavia, è fondamentale promuovere una raccolta consapevole e sicura, che tuteli sia la salute dei cittadini che il delicato ecosistema del bosco.

Per rispondere a questa esigenza, il 23 agosto alle ore 17:00, presso il Centro Visite del Padule di Fucecchio "Baronessa Irene Alfano Montecuccoli", si terrà un seminario con i micologi Massimo e Daniele Antonini. I due esperti illustreranno dal vivo le principali specie fungine, fornendo indicazioni su come riconoscerle, raccoglierle in modo corretto e consumarle in sicurezza.

Questo evento rappresenta un'importante occasione di sensibilizzazione su un tema di grande attualità, che unisce la passione per la natura alla necessità di una corretta informazione.

Fonte: Ufficio Stampa