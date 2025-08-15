Incidente all'alba a Montopoli, 26enne ricoverato col Pegaso a Pisa in codice rosso

Un giovane di 26 anni di età, di origini senegalesi, ha perso il controllo dell'auto che guidava stamani verso le 6.30 e ha fatto un incidente, a Montopoli Val d'Arno, sulla SP 65 Via Romanina. L'uomo ha riportato dei traumi significativi, che hanno richiesto l'intervento del Pegaso che lo ha portato, in codice rosso, all'ospedale di Pisa.

Nell'incidente non è rimasto coinvolto nessun altra persona o mezzo. Oltre al 118 sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

