Lutto nel calcio per l'ex capitano Sergio Biliotti, una "bandiera dell'Empoli negli anni Settanta"

Lutto in casa Empoli, per la prematura scomparsa di Sergio Biliotti, classe 1951, nato a Scandicci, che con la maglia azzurra aveva disputato ben 263 incontri e segnato 9 reti durante otto stagioni.

Sui social, la società empolese con il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club, esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Biliotti, indimenticato calciatore azzurro scomparso oggi

“Una bandiera dell’Empoli negli anni Settanta – lo ricorda il presidente azzurro Fabrizio Corsi – uno di quei giocatori a cui sono particolarmente legato, che mi riportano all’Empoli della mia adolescenza e ai ricordi più belli di quel periodo. Sergio è stato molto più di un calciatore: è stato un simbolo di dedizione e attaccamento alla maglia, rappresentando con il suo impegno e la sua generosità lo spirito di una squadra che ogni anno lottava sui campi della Serie C. A nome mio e di tutta la società, ci uniamo al dolore della famiglia e lo salutiamo con affetto e gratitudine per quanto fatto con i nostri colori”.

Nato a Scandicci nel 1951, Sergio Biliotti è stato capitano e colonna portante dell’Empoli per otto stagioni negli anni Settanta, collezionando 263 presenze e 9 reti, numeri che lo collocano tra i calciatori con più gare giocate nella storia del club. Ala destra nelle prime stagioni, poi mediano di spinta, Biliotti è stato una vera e propria bandiera empolese, professionista d’altri tempi e indimenticabile esempio di spirito di sacrificio e attaccamento ai colori azzurri.

"Alla moglie Franca, alla figlia Francesca e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra." recita il testo del messaggio diffuso online dall'Empoli FC.

In ricordo di Sergio Biliotti, in occasione della gara di domani contro la Reggiana, gli azzurri di mister Pagliuca scenderanno in campo con il lutto al braccio.