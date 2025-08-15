“Monteriggioni Estate” porta in scena stelle, jazz, circo e canzoni

Dal 19 al 23 agosto, il Comune di Monteriggioni, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Lo Stanzone delle Apparizioni e Monteriggioni AD 1213, propone un cartellone capace di unire linguaggi artistici diversi, tutti legati da un filo rosso: la bellezza. Il centro della rassegna sarà ancora una volta il Chiostro di Abbadia Isola, luogo che da secoli custodisce silenzio e spiritualità, trasformandosi in estate in un palcoscenico sotto le stelle.

Si comincia martedì 19 agosto alle 21.00 con “A caccia dei mostri di Vega”, un viaggio tra le costellazioni guidato dall’astrofilo Alessandro Marchini, docente e divulgatore scientifico, noto per la sua capacità di unire rigore e passione. Direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena, Marchini condurrà il pubblico alla scoperta del cielo sopra Abbadia Isola, tra racconti mitologici e curiosità scientifiche.

Giovedì 21 agosto alle 21.00, spazio alla rassegna Ritratti in Jazz con un omaggio a Sonny Rollins, uno dei giganti del sax tenore. Sul palco insieme a Stefano Cocco Cantini Cantini (sax) e Francesco Maccianti (pianoforte), affiancati da Bernardo Guerra (batteria) e Gabriele Evangelista (contrabbasso). Musicisti dalla carriera internazionale, con collaborazioni che spaziano dai grandi del jazz italiano fino a progetti sperimentali, pronti a dar vita a una serata di swing, improvvisazione e virtuosismo. Posto a sedere: 2 euro. Per chi desidera completare le due serate ad Abbadia con gusto, sarà disponibile un ricco buffet con drink a 15 euro a partire dalle ore 20:00.

La rassegna non dimentica le famiglie: mercoledì 20 agosto alle 21.00, in Piazza Bersaglieri a Castellina Scalo, arriverà “Rendez-vous!”, spettacolo di circo-teatro con Margherita Cortopassi e Giuseppe Tornillo. Lei, attrice e acrobata diplomata alla scuola di circo di Bruxelles, lui, artista poliedrico con esperienza tra clownerie e teatro di strada. Insieme, creano uno spettacolo in cui comicità, poesia e acrobazie si intrecciano, con la collaborazione di Edoardo Demontis e La Bottega del Teatro.

Gran finale sabato 23 agosto alle 21.00, nella suggestiva Piazza Dante Alighieri al Castello di Monteriggioni, con Musica da Ripostiglio e il concerto “Italian Bazar”. La band – composta da Luca Pirozzi (voce, chitarra, banjo), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso) ed Emanuele Pellegrini (batteria, percussioni) – è amata per la sua capacità di mescolare swing manouche, canzone d’autore e teatro musicale. Nei loro live, l’improvvisazione è regina e il pubblico parte integrante dello spettacolo. Posto a sedere: 2 euro.

Con appuntamenti distribuiti tra chiostri, piazze e castelli, Monteriggioni Estate continua a confermarsi come una delle rassegne più eclettiche e coinvolgenti della provincia di Siena, capace di parlare a pubblici diversi e di trasformare ogni sera in un’esperienza unica.

Fonte: Ufficio Stampa

