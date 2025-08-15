Muore per una caduta in un burrone sovrintendente capo di Polizia di Lucca

È stato ritrovato senza vita Marco Alisciani, un sovrintendente capo della Polizia di Stato in servizio alla questura di Lucca. L'uomo, che lavorava nell'Ufficio Polizia Amministrativa, è deceduto a causa di una caduta in un burrone avvenuta a Grotta, una località vicino a Pescaglia, dove si trovava mentre era libero dal servizio.

Secondo le prime indagini, pare che stesse cercando un punto panoramico per assistere ai fuochi d'artificio della festa di Santa Maria a Pascoso. I soccorsi, intervenuti nella notte, non sono riusciti a salvarlo a causa del terreno impervio.

La questura di Lucca ha espresso il proprio dolore per la perdita di un "collega apprezzato e un caro amico", ricordando che a giugno aveva vinto il campionato italiano di tiro al volo. Anche il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, ha manifestato il cordoglio suo e dell'intera comunità. I carabinieri stanno portando avanti gli accertamenti sul tragico incidente.