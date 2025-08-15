Oro e preziosi rubati nel pomeriggio a Ponzano, era uscita di casa per una commissione

Un altro furto a Ponzano, a due settimane di distanza, anche stavolta in pieno giorno. Il fatto è avvenuto in via del Giardino A, verso le ore 18 di giovedì 14 agosto. In casa c'era solo la proprietaria, con il cane, i due figli erano partiti per le vacanze due giorni prima.

Verso le 18 la signora esce per una breve commissione, non prende neanche il telefono. Chiude la porta a chiave, ma non basta. Rientrata dopo un'ora circa, la casa è in perfetto ordine, ma la camera da letto matrimoniale è in soqquadro. I ladri sono entrati e hanno puntato direttamente lì, perchè in nessuna delle altre stanze è stato toccato niente, neanche telefoni e computer. In camera da letto invece i ladri mettono tutto a soqquadro, trovano oro e qualche prezioso e spariscono.

Poche settimane fa una sorte simile era toccata a due appartamenti comunicanti, situati proprio a fianco di quello svaligiato ieri.

I Carabinieri, allertati prontamente, sono arrivati sul posto e hanno constatato l'accaduto.

"Nostra madre ora è tranquilla, sta controllando che non siano sparite altre cose - dice Antonio Lanzo, il figlio, raggiunto da gonews.it - però questi furti così ravvicinati e così facili, in pieno giorno, ci danno un senso di insicurezza. Non ci si sente tranquilli neanche a scendere in garage".