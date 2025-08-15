Palio 16 agosto, il Bruco vince la Prova Generale

E’ stata la Nobil Contrada del Bruco a vincere questo pomeriggio, venerdì 15 agosto, la quinta prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Diamante Grigio e il fantino Mattia Chiavassa detto Tambani. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la Prova Generale, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO 1 Drago Andrea Coghe detto Tempesta Zenis 2 Aquila Andrea Sanna detto Virgola Diosu de Campeda 3 Valdimontone Giuseppe Zedde detto Gingillo Anda e Bola 4 Bruco Mattia Chiavassa detto Tambani Diamante Grigio 5 Leocorno Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro 6 Pantera Dino Pes detto Velluto Viso d’Angelo 7 Onda Sebastiano Murtas detto Grandine Veranu 8 Civetta Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Benitos 9 Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Ungaros rincorsa Tartuca Antonio Siri detto Amsicora Entu de P. Ulpu

Per la sesta prova (Provaccia, domani mattina, sabato 16 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà inverso rispetto all’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Tartuca, Giraffa, Civetta, Onda, Pantera, Leocorno, Bruco, Valdimontone, Aquila, Drago (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa