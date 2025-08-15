Palio 16 agosto, il Bruco vince la Prova Generale

Foto di Giulia Brogi

E’ stata la Nobil Contrada del Bruco a vincere questo pomeriggio, venerdì 15 agosto, la quinta prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Diamante Grigio e il fantino Mattia Chiavassa detto Tambani. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la Prova Generale, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

1

Drago

Andrea Coghe detto Tempesta

Zenis

2

Aquila

Andrea Sanna detto Virgola

Diosu de Campeda

3

Valdimontone

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Anda e Bola

4

Bruco

Mattia Chiavassa detto Tambani

Diamante Grigio

5

Leocorno

Giovanni Atzeni detto Tittia

Diodoro

6

Pantera

Dino Pes detto Velluto

Viso d’Angelo

7

Onda

Sebastiano Murtas detto Grandine

Veranu

8

Civetta

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Benitos

9

Giraffa

Elias Mannucci detto Turbine

Ungaros

rincorsa

Tartuca

Antonio Siri detto Amsicora

Entu de P. Ulpu

 

Per la sesta prova (Provaccia, domani mattina, sabato 16 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà inverso rispetto all’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Tartuca, Giraffa, Civetta, Onda, Pantera, Leocorno, Bruco, Valdimontone, Aquila, Drago (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa


