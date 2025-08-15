Palio 16 agosto, il Bruco vince la Prova Generale

E’ stata la Nobil Contrada del Bruco a vincere questo pomeriggio, venerdì 15 agosto, la quinta prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Diamante Grigio e il fantino Mattia Chiavassa detto Tambani. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la Prova Generale, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:
|
POSTO AI CANAPI
|
CONTRADA
|
FANTINO
|
CAVALLO
|
1
|
Drago
|
Andrea Coghe detto Tempesta
|
Zenis
|
2
|
Aquila
|
Andrea Sanna detto Virgola
|
Diosu de Campeda
|
3
|
Valdimontone
|
Giuseppe Zedde detto Gingillo
|
Anda e Bola
|
4
|
Bruco
|
Mattia Chiavassa detto Tambani
|
Diamante Grigio
|
5
|
Leocorno
|
Giovanni Atzeni detto Tittia
|
Diodoro
|
6
|
Pantera
|
Dino Pes detto Velluto
|
Viso d’Angelo
|
7
|
Onda
|
Sebastiano Murtas detto Grandine
|
Veranu
|
8
|
Civetta
|
Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
|
Benitos
|
9
|
Giraffa
|
Elias Mannucci detto Turbine
|
Ungaros
|
rincorsa
|
Tartuca
|
Antonio Siri detto Amsicora
|
Entu de P. Ulpu
Per la sesta prova (Provaccia, domani mattina, sabato 16 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà inverso rispetto all’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Tartuca, Giraffa, Civetta, Onda, Pantera, Leocorno, Bruco, Valdimontone, Aquila, Drago (rincorsa).
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
<< Indietro