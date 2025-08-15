Palio 16 agosto, il Bruco vince la quarta prova

E’ stata la Nobil Contrada del Bruco a vincere questa mattina, venerdì 15 agosto, la quarta prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Diamante Grigio e il fantino Carlo Sanna detto Brigante. L’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà è stata posticipata alle ore 10 per consentire alla pista di asciugarsi dopo le intense precipitazioni del pomeriggio di ieri, giovedì 14 agosto. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la quarta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO 1 Pantera Dino Pes detto Velluto Viso d’Angelo 2 Tartuca Alessandro Cersosimo Entu de P. Ulpu 3 Civetta Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Benitos 4 Bruco Carlo Sanna detto Brigante Diamante Grigio 5 Leocorno Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro 6 Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Ungaros 7 Drago Andrea Coghe detto Tempesta Zenis 8 Aquila Andrea Sanna detto Virgola Diousu de Campeda 9 Valdimontone Giuseppe Zedde detto Gingillo Anda e Bola Rincorsa Onda Sebastiano Murtas detto Grandine Veranu

Per la quinta prova (Prova generale, questo pomeriggio, venerdì 15 agosto, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Drago, Aquila, Valdimontone, Bruco, Leocorno, Pantera, Onda, Civetta, Giraffa, Tartuca (rincorsa).

Fonte: Ufficio Stampa