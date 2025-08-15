Palio 16 agosto, il Bruco vince la quarta prova

E’ stata la Nobil Contrada del Bruco a vincere questa mattina, venerdì 15 agosto, la quarta prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Diamante Grigio e il fantino Carlo Sanna detto Brigante. L’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà è stata posticipata alle ore 10 per consentire alla pista di asciugarsi dopo le intense precipitazioni del pomeriggio di ieri, giovedì 14 agosto. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la quarta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:
|POSTO AI CANAPI
|CONTRADA
|FANTINO
|CAVALLO
|1
|Pantera
|Dino Pes detto Velluto
|Viso d’Angelo
|2
|Tartuca
|Alessandro Cersosimo
|Entu de P. Ulpu
|3
|Civetta
|Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
|Benitos
|4
|Bruco
|Carlo Sanna detto Brigante
|Diamante Grigio
|5
|Leocorno
|Giovanni Atzeni detto Tittia
|Diodoro
|6
|Giraffa
|Elias Mannucci detto Turbine
|Ungaros
|7
|Drago
|Andrea Coghe detto Tempesta
|Zenis
|8
|Aquila
|Andrea Sanna detto Virgola
|Diousu de Campeda
|9
|Valdimontone
|Giuseppe Zedde detto Gingillo
|Anda e Bola
|Rincorsa
|Onda
|Sebastiano Murtas detto Grandine
|
Veranu
Per la quinta prova (Prova generale, questo pomeriggio, venerdì 15 agosto, ore 19.15) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto “numero d’orecchio”): Drago, Aquila, Valdimontone, Bruco, Leocorno, Pantera, Onda, Civetta, Giraffa, Tartuca (rincorsa).
Fonte: Ufficio Stampa
<< Indietro