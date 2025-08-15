Scossa di terremoto a Palazzuolo sul Senio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 14.15 la rete di monitoraggio dell'informazione- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 3.0, alla profondità di 9 km, con epicentro a Palazzuolo sul Senio. La scossa è stata avvertita dalla popolazione.

Salle verifiche operate con le sale operative di emergenza, al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata preceduta da una serie di eventi a minore intensità durante la mattinata.

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa

Notizie correlate