Scossa di terremoto a Palazzuolo sul Senio

Cronaca Palazzuolo sul Senio
Di magnitudo 3.0. Segnalazione della Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 14.15 la rete di monitoraggio dell'informazione- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 3.0, alla profondità di 9 km, con epicentro a Palazzuolo sul Senio. La scossa è stata avvertita dalla popolazione.

Salle verifiche operate con le sale operative di emergenza, al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata preceduta da una serie di eventi a minore intensità durante la mattinata.

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Palazzuolo sul Senio
Cronaca
3 Maggio 2025

Muore lupo soccorso vicino alla discarica riemersa in Alto Mugello

Non ce l'ha fatta il lupo soccorso nella giornata del primo maggio a Palazzuolo sul Senio, trovato stremato nei pressi del torrente Rovigo dove, in seguito alla recente alluvione del [...]

Palazzuolo sul Senio
Cronaca
29 Marzo 2025

Il sindaco di Palazzuolo sul Senio vieta ai cittadini la raccolta rifiuti sul torrente Rovigo

Marco Bottino, sindaco di Palazzuolo sul Senio, ha firmato un'ordinanza, con effetto immediato, con la quale stabilisce il divieto d'accesso alla popolazione per la raccolta dei rifiuti lungo tutta l'asta [...]

Firenze
Cronaca
17 Marzo 2025

Maltempo, oltre 60 persone ancora evacuate e 150 isolati nel Fiorentino

Il Centro Coordinamento Soccorsi ha fornito nuovi aggiornamenti sulle criticità nei Comuni colpiti, emersi nella notte tra il 16 e il 17 marzo. A Borgo San Lorenzo restano evacuate 24 [...]



Tutte le notizie di Palazzuolo sul Senio

