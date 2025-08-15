Scossa di terremoto a Palazzuolo sul Senio

Di magnitudo 3.0. Segnalazione della Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze
La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 14.15 la rete di monitoraggio dell'informazione- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 3.0, alla profondità di 9 km, con epicentro a Palazzuolo sul Senio. La scossa è stata avvertita dalla popolazione.
Salle verifiche operate con le sale operative di emergenza, al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata preceduta da una serie di eventi a minore intensità durante la mattinata.
Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa
