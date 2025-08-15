Sicurezza: Piantedosi a Prato per l'analisi dello situazione su tutto il territorio nazionale

Questa mattina, nella prefettura di Prato, si è tenuta la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Nella riunione è stata fatta un'analisi complessiva dello stato della sicurezza sul territorio nazionale, al quale ha fatto seguito un approfondimento dedicato alla città e alla provincia di Prato.

Ordine pubblico e sicurezza, analisi dei nuovi scenari di rischio, questi i temi principali affrontati, insieme alla prevenzione e contrasto del terrorismo e dell'immigrazione irregolare.

Era presenti al Comitato i sottosegretari all'Interno Nicola Molteni, Wanda Ferro e Emanuele Prisco, il capo della Polizia, i comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, il capo di Stato maggiore della Difesa, il capo del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Hanno partecipato inoltre i vertici dei dipartimenti per le Libertà civili e l'immigrazione e dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Viminale, il direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i rappresentanti delle agenzie di intelligence, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il prefetto di Prato e rappresentanti delle istituzioni locali.