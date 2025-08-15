Successo straordinario per "Calici di Stelle DiVin Boccaccio" a Certaldo Alto

La manifestazione "Calici di Stelle DiVin Boccaccio" inaugurata alla presenza di illustri figure di rappresentanze di settore, chiude la sua prima edizione con un successo inaspettato, fatto di grande soddisfazione da parte dei produttori/espositori di vini, degli artisti, dei visitatori e di tutte le attività commerciali di Certaldo Alto, che hanno registrato numeri record, generati collateralmente dall'evento.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Certaldo con la concessione del Movimento Turismo del Vino e organizzata dell'Associazione Terra di Valdelsa, ha unito l'eleganza dei prodotti d'eccellenza, l'arte e la qualità del vino; un mix decisamente apprezzato dai visitatori locali e turisti, che avevano peraltro la possibilità di acquistare bottiglie direttamente sul posto dagli stessi espositori e che hanno approfittato per instaurare un rapporto diretto con i 30 produttori presenti alla manifestazione.

L'atmosfera magica e suggestiva, arricchita da una esclusiva installazione artistica a cura del gruppo di pittori locali, ha trasformato i luoghi di Certaldo Alto in un salotto a cielo aperto, dove la cultura enologica ha incontrato l'arte figurativa, miscelando un connubio perfetto.

Una cornice d'eccezione che ha messo in mostra anche pillole di storia e cultura rurale, con la presenza di oggetti e soggetti originari dell'inizio '900, apprezzati da un pubblico attento e grato; in sintesi una formula, basata su un'offerta ricercata e su un'esperienza unica e raffinata, impreziosita da specifiche masterclass dedicate a vini pregiati, olii eccellenti ed esclusivi distillati.

"Siamo estremamente soddisfatti del risultato," ha dichiarato Elisabetta Bardi Presidente dell'associazione Terra di Valdelsa, "il successo di questa rassegna dimostra che il pubblico è alla ricerca di eventi che mettono al centro la qualità e l'eleganza. 'Calici di Stelle DiVinBoccaccio' non è solo una rassegna di vini, ma un'esperienza sensoriale completa che valorizza l'artigianato e le eccellenze del nostro territorio. L'evento ha inoltre rafforzato la collaborazione tra le attività locali, gli operatori del settore e le istituzioni, dimostrando come la sinergia sia la chiave per la realizzazione di manifestazioni di successo, volte a valorizzare il nostro meraviglioso ed esclusivo comprensorio della Valdelsa unico al mondo."

Fonte: Ufficio Stampa