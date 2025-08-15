Svastica sull'opera d'arte, la condanna del sindaco di Volterra

Una svastica sulla scultura, un cavallo in bronzo, che l'artista Paolo Staccioli stava esponendo in pieno centro nella città di Volterra.

A denunciare l'atto vandalico, al quale è già stato posto rimedio con un'operazione di ripulitura, o sindaco della città etrusca, Giacomo Santi: "Nei giorni scorsi uno dei manufatti artistici dello scultore Paolo Staccioli, esposto nella nostra città, è stato oggetto di un grave scempio. Un gesto inaccettabile, che offende non solo l’artista e la sua opera, ma l’intera comunità e il patrimonio culturale che ci impegniamo a custodire."

"Abbiamo immediatamente sporto denuncia contro ignoti presso le autorità competenti - prosegue il sindaco - , affinché siano individuati i responsabili e chiamati a rispondere delle proprie azioni. Ieri, l’opera è stata ripristinata grazie all’intervento di una ditta specializzata nel restauro. Condanniamo con la massima fermezza ogni forma di danneggiamento e di mancanza di rispetto verso il bene pubblico e il patrimonio artistico. Simili comportamenti non possono e non devono trovare spazio nella nostra comunità."

 

