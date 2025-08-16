A Monterappoli una serata per ricordare Enrico Berlinguer

L’11 luglio del 1975 si svolse a Livorno un discorso di Enrico Berlinguer tra i più importanti di quel periodo storico della politica e della storia del nostro Paese. Livorno fu invasa da decine di migliaia di persone e militanti per ascoltare Carrillo e Berlinguer in un comizio che diventò tra i più partecipati della storia italiana, affrontando i temi dell’Europa e della pace che sono tutt’ora attuali.

Quel comizio rivive nel film “Parla Enrico Berlinguer” che il videomaker MARCO SISI ha realizzato ricostruendo audio e video originali.

il primo di settembre, lunedì, alle ore 21.00, alla Casa del Popolo/Circolo ARCI di Monterappoli (Empoli, via Salaiola 305) sarà riproposto questo film, preceduto da una lettura dell’attore FABRIZIO BRANDI che riporterà il clima e le voci popolari di quei giorni a Livorno.

L’incontro può esser considerato anche un’iniziativa collaterale della grande mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” che si svolgerà da mercoledì 3 settembre a domenica 5 ottobre 2025 al Mandela Forum di Firenze (dove sarà presentato anche questo filmato) ed anche in preparazione della Marcia della Pace Empoli-Monterappoli che si terrà la sera di sabato 5 settembre.

Alle ore 19.30, prima della proiezione, ci sarà un buffet, anche per sostenere l’impegno della Casa del Popolo-Circolo Arci Monterappoli.

Di Berlinguer non dobbiamo farne un santino. Vogliamo ritrovare il filo rosso che dice tanto del nostro passato, ma che può dire parecchio anche del nostro futuro.

Fonte: Circolo Arci Monterappoli

Notizie correlate