Addio a Pippo Baudo, il decano dei conduttori tv si è spento a 89 anni a Roma

Cronaca Toscana
Pippo Baudo è morto stasera all’età di 89 anni al Campus Biomedico di Roma, “circondato dall’affetto dei suoi cari". Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo all'anagrafe, ma per tutti è sempre stato Pippo Baudo. Anzi, Pippo e basta, come è giusto che sia per uno dei massimi conduttori della tv italiana: il presentatore (come si diceva un tempo) per eccellenza, che ha fatto la storia della tv e dei programmi televisivi..

"La morte di Pippo Baudo lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. Un artista che ha accompagnato intere generazioni con eleganza, professionalità e delicatezza. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari un abbraccio affettuoso da parte mia e dalla città di Firenze" ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro.

"Pippo Baudo ha fatto la storia della nostra televisione e della nostra cultura popolare. Con lui se ne va un pezzo d'Italia". Così un ricordo sui social del celebre presentatore da parte del presidente della Toscana, Eugenio Giani

