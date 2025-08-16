Aggredisce uomo mentre dorme su giaciglio alle Cascine, arrestato 49enne

Nella serata di mercoledì 13 agosto 2025, i carabinieri di Firenze hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto della Polizia Giudiziaria nei confronti di un 49enne cubano, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di una grave aggressione avvenuta nelle ore precedenti.

Le indagini sono iniziate nella mattinata, quando i militari sonointervenuti presso il parco delle Cascine, in viale del Visarno, ove era stato rinvenuto da alcuni passanti un uomo accasciato a terra che presentava varie ferite da arma bianca sugli arti superiori. Il malcapitato, un 47enne algerino, subito dopo aver dichiarato agli operanti di essere stato colpito con un’arma da taglio a mani e braccia da un uomo che lo aveva assalito mentre stava dormendo su un giaciglio di fortuna, veniva immediatamente trasportato dai sanitari ivi giunti presso l’Ospedale di Santa Maria Nuova per le cure del caso.

A seguito del grave evento delittuoso, i militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze, riuscivano a raccogliere importanti elementi probatori in ordine al reato sopra menzionato, cristallizzando così le presunte responsabilità dell’indagato. In particolare, si risaliva all’identità dell’aggressore - poi riconosciuto anche dalla stessa vittima - grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza della zona interessata.

Le risultanze investigative sono così confluite nel citato fermo, a seguito dell’esecuzione del quale è stato possibile condurre l’arrestato presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, a disposizione della Procura della Repubblica in attesa dell’udienza di convalida del GIP.